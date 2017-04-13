دمشق- ا ش ا

أعلنت القيادة العامة للجيش السورى اليوم الخميس أن طيران التحالف الدولى, بقيادة الولايات المتحدة شن غارة على مستودع ضخم لتنظيم “داعش” الإرهابي يحتوي مواد سامة في قرية حطلة بريف دير الزور الشرقي اسفرت عن سقوط مئات القتلى بينهم أعداد كبيرة من المدنيين.

وذكرت القيادة أن طيران التحالف الدولي نفذ أمس ضربة جوية على مقر لتنظيم “داعش” الإرهابي يضم عددا كبيرا من المرتزقة الأجانب في قرية حطلة شرق دير الزور, تشكلت بنتيجتها سحابة بيضاء تحولت إلى صفراء تبين أنها ناجمة عن انفجار مستودع ضخم يحتوي كمية كبيرة من المواد السامة أسفرت عن سقوط مئات القتلى بينهم أعداد كبيرة من المدنيين نتيجة الاختناقات الناجمة عن استنشاق المواد السامة.