اخبار مصر - محمد الخطيب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة/ صن يافانج رئيسة مجلس إدارة شركة “هواوي” الصينية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور السيد المهندس/ ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير/ علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيسة مجلس إدارة الشركة الصينية، مشيداً بالتعاون القائم مع شركة “هواوي” ونشاطها بالسوق المصرية منذ أكثر من 18 عاماً.

كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التعاون مع شركة “هواوي” وزيادة حجم أنشطتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء اهتمام مصر بتطوير والنهوض بالصناعات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحقيق أقصى استفادة مما يتمتع به هذا القطاع من مقومات وإمكانات كبيرة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن رئيسة مجلس إدارة شركة “هواوي” أكدت خلال اللقاء حرص الشركة على تعزيز تعاونها مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لاسيما في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر.

كما نوهت السيدة/ صن يافانج إلى ما يتمتع به قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري من قدرات واهتمام الحكومة بتطويره وتوفير البنية التحتية اللازمة له، مشيدةً في هذا الإطار بالكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، والتي ساهمت في نجاح عمل الشركة الصينية في مصر على مدار السنوات الماضية.

وذكر السفير/ علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء التباحث حول فرص التعاون المتاحة مع الشركة الصينية، وخاصة في إطار اهتمام الدولة بزيادة الاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية وإدارة المدن الجديدة.

كما تم كذلك بحث سبل تعزيز جهود الشركة في مجال تدريب وتأهيل الشباب المصري، في ضوء ما تتمتع به من خبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.