القاهرة-اخبار مصر

اشترط اتحاد الكرة تفرغ أحمد حسام ميدو المدير الفنى لفريق وادى دجلة حال اختياره مديرا فنيا للمنتخب الأولمبى خلال الفترة المقبلة.

وانه في حال اختيار ميدو فانه مطالب بانهاء علاقته مع القناة القطرية التى يُحلل فيها مباريات بطولات أوروبا، خاصة أن اتحاد الكرة سبق واتخذ قرارا بعدم جمع مدربى المنتخبات بين التدريب والتحليل فى القنوات الفضائية.

وتابع أن اتحاد الكرة حتى الآن لم يحسم بشكل رسمى اختيار ميدو أو أى مدرب آخر، مؤكدا أن ميدو ضمن المرشحين مع طارق العشرى وإيهاب جلال لتدريب المنتخب الأولمبى.