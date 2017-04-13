كيف تغير مصر إستراتيجية التعامل مع الإرهاب و حوار مباشر مع موقع “أخبار مصر” 2017/04/13 - 13:58 كيف تغير مصر إستراتيجية التعامل مع الإرهاب و حوار مباشر مع موقع “أخبار مصر”2017-04-13T13:58:52+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات اخبار مصر - عدسة هالة حربي ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? احمد سيد احمد, ارهاب, اسمة الطويل, هالة حربي أقرأ أيضا: السيسي يقدم التعازي للبابا تواضروس في شهداء كنيستي الاسكندرية وطنطا تفكيك خلية لداعش ببغداد واحباط عمليات انتحارية عماد الدين حسين:لا تلتمسوا الأعذار للدواعش خبراء لــ”أخبار مصر”: مصر تتعرض لمخطط ممنهج لإفشال الدولة ويجب على الجميع إفساد المخطط بالتعاون والعمل على مواجهة الجماعات الإرهابية فكرياً وثقافياً وسياسياً وإعلامياً بالصور.. عزمي يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيدة العميد نجوي الحجار وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالأردن للتنديد بالارهاب
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