اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اعلن الدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس الاتفاق مع الجنب الالماني على زيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ويزور مرزبان برلين لمتابعة نتائج زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل لمصر ولقاءها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة ما تم من تقدم منذ اجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ولارس رولر المستشار الاقتصادي للمستشارة الألمانية، وجيرد مولر وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الالماني.

وذكر مرزبان ان الجانب الالماني يدرس المساهمة في صندوق ريادة الأعمال الذى أنشأته الوزارة واتفق الطرفان على تحديد استراتيجية جديدة لتحديد أوجه وآليات التمويل من حيث المساهمة فى المشاريع ذات الأولوية لضمان نجاحها ولضمان مشاركة الجميع ولذلك سوف تعقد ورشة عمل فى مايو 2017 .

وذكر انه من المنتظر أن يزرو جيرد مولر وزير التنمية والتعاون الاقتصادى الالمانى مصر على رأس وفد رسمي فى يوليو المقبل للقاء الوزيرة وزيارة عدد من مشروعات التنمية التي يشارك فيها الجانب الالمانى.