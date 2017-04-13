الزقازيق - أ ش أ

أسفرت الجولة الأولى للانتخابات التكميلية بدائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية عن إجراء جولة إعادة بين كل من الدكتور محمد عبد الهادى حبيب (مستقل) بعد حصوله على 12 ألفا و748 صوتا والشيخ صبري عبادة خليل (حزب حماة الوطن) والذي حصل على 12 ألفا و452 صوتا.

وصرح المستشار فوزي زيدان رئيس محكمة الزقازيق ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بأن جولة الإعادة ستجرى يومي 19 و20 أبريل الحالي.

يذكر أن الانتخابات جرت فى هذه الدائرة بعد استقالة الدكتور على المصيلحى إثر تعيينه وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.