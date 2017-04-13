اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

وجه الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام اليوم الخميس شركتي النصر والدلتا للأسمدة بوضع خطط عاجة لوقف الخسائر.

جاء ذلك خلال فعاليات الجمعيات العامة لبعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاعتماد الموازنة التخطيطية عن العام المالى 2017/2018، بحضور السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وشدد على ضرورة اعداد شركة النصر للأسمدة خطة لاستغلال الأراضي التابعة للشركة غير المستغلة وموافاة الوزارة بها قبل نهاية يونيو 2017، وإجراء دراسة جدوى للاستفادة من قطعة أرض مملوكة للشركة وغير مستغلة من خلال إنشاء مصنع جديد بخط إنتاج على أعلى مستوى بالشراكة مع شركات أخرى.

ووجه الدلتا للأسمدة، بضرورة وضع خطة عاجلة خلال فترة مدتها شهر واحد للحفاظ على استمرارية تشغيل المصانع دون توقف والتغلب على الخسائر، ودراسة مدى جدوى ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى حصر الأصول المملوكة للشركة واستغلالها بالشكل الأمثل.​