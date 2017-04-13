اخبارمصر- غباشى خير الله

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على إعفاء أهالي قريتي منشأة بخاتي مركز شبين الكوم وقرية كفر عليم مركز بركة السبع من سداد نصف الرسوم المستحقة لمركز معلومات شبكات المرافق عن إصدار الموافقة الفنية لتوصيلات الصرف الصحي لمنازلهم مع التزام شركة المياه والوحدات المحلية بموافاة المركز ببيان بكافة الوصلات وتوجيه المواطنين للمركز لاستخراج الموافقة الفنية.

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من أهالي قريتي منشأة بخاتي وكفر عليم للإعفاء من رسوم مركز معلومات شبكات المرافق مقابل الموافقة الفنية لتوصيل الصرف الصحي لمنازلهم.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن هذا القرار جاء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم ، مشددا على سرعة إنهاء الإجراءات والبدء فى التنفيذ وتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات التى تعود بالنفع العام على المواطنين .