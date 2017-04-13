الإسكندرية - أ ش أ

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية خلال حملاتهم علي الأسواق بشرق وغرب المدينة من ضبط صاحبي محلين أثناء عرضهما للبيع 270 كجم من “الأسماك المملحة” بها تغير في الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما ضبطت الحملة بائع وبحوزته 18 كجم من أسماك “البقرة السامة” المحظور حيازتها وبيعها لخطورتها علي حياة المواطنين.

كما تمكنت الحملة من ضبط المدير المسئول عن مصنع مستحضرات تجميل “بدون ترخيص” بمنطقة الدخيلة غرب المدينة لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري، حيث يقوم بإعادة تعبئة مستحضرات التجميل منتهية تاريخ الصلاحية بعبوات جديدة بقصد إعادة طرحها للبيع، وتم ضبط 500 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية و6 الاف عبوة فارغة معدة للتعبئة والف استيكر.

وقد تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.