بورسعيد - أ ش أ

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن العمل فى الموانئ التابعة للهيئة يسير بصورة طبيعية برغم سوء الأحوال الجوية، وشهد اليوم تسجيل دخول وخروج 28 سفينة.

وأوضح بيان للهيئة أن ميناء غرب بورسعيد شهد دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات، وموجود على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 7 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

ويجرى التنسيق بين الجهات المعنيه بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن وتسريع عملية الشحن والتفريغ على الأرصفة لسرعة استقبال السفن المنتظرة خارج الميناء.