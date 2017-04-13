القاهرة - أ ش أ

اعلنت وزارة الاسكان اليوم الخميس سحب كراسات شروط القرعة لأرض سكنية مميزة بمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، ومدينة “غرب قنا”.

ودفع 93 حاجزا مقدمات الحجز بمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، وسدد 47 حاجزا مقدمات الحجز بمدينة “غرب قنا”، منذ الأحد الماضي، كما تم سحب 1283 كراسة شروط بمدينة “ناصر”، و693 كراسة شروط بمدينة “غرب قنا”، حتى أمس.

وأشار وزير الإسكان إلى أن سحب كراسات الشروط، وتقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح، وسداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه

خلال أيام العمل الرسمية .