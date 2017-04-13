تكدس بمحور 26 يوليو بسبب تجمعات الامطار 2017/04/13 - 12:24 تكدس بمحور 26 يوليو بسبب تجمعات الامطار2017-04-13T12:27:20+00:00 مصر بدون تعليقات القاهرة-اخبار مصر شهد محور 26 زحاما باتجاه الصحراوي بسبب حادث مروري. كما شهد المحور زحاما في وصلة الاهرام المتجه الى الصحراوي بسبب تجمعات المياه جراء الامطار. وتتم حاليا عملية شفط المياه. زحام, مرور, مصر أقرأ أيضا: عماد الدين حسين:لا تلتمسوا الأعذار للدواعش لجنة الشباب والرياضة بالنواب تطالب بعودة الجماهير كثافات مرورية بكوبرى اكتوبر بسبب تعطل لورى شرطة بالفيديو والصور.. الداخلية تحدد هوية منفذ هجوم الكنيسة المرقسية بالاسكندرية 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية المنشآت الحيوية والكنائس ببورسعيد الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب
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