القاهرة-اخبار مصر

شهد محور 26 زحاما باتجاه الصحراوي بسبب حادث مروري.

كما شهد المحور زحاما في وصلة الاهرام المتجه الى الصحراوي بسبب تجمعات المياه جراء الامطار.

وتتم حاليا عملية شفط المياه.