القاهرة - أ ش أ

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم الخميس، أعضاء من المتحف البريطاني، ومن بينهم الدكتور نيل سبنسر مدير قسم أثار مصر والسودان بالمتحف، وذلك للتعرف على أقسام وقاعات المتحف خاصة قاعة العرض المؤقت التى تم افتتاحها مؤخرا ويقام فيها معرض الحرف المصرية عبر العصور.

وصرح المشرف العام على المتحف المهندس محروس سعيد أن الدكتور نيل سبنسر أشاد بإنجاز متحف الحضارة، حيث إنه زاره منذ عشر سنوات ولم ير أي شيء جديد، ولكن حاليا يشاهد آثار لمختلف الفترات التاريخية في مكان واحد، كما أعرب عن إعجابه بمقدمة العجلة الحربية للملك تحتمس الرابع داخل القاعة لأنه يراها أول مرة بشكل واضح وأيضا الملابس والحلي المعروضة من مختلف الأماكن في مصر من سينا والنوبة وسيوة ضمن فعاليات المعرض.

من جانبه، أكد المسئول الاعلامى للمتحف معتز الحسينى أن أعضاء المتحف البريطانى أعربوا عن إعجباهم الشديد بمقتنيات معرض الحرف المصرية، حيث أكدت مديرة مركز التدريب

الدولي بالمتحف البريطاني الدكتورة كلير ماسينجر تطلعاتها في الفترة القادمة بافتتاح باقي أقسام وقاعات المتحف بنفس الأسلوب المبتكر الذي يتحدث عن الحضارة المصرية

عبر العصور.

كما استقبل المتحف فريق عمل البعثة الألمانية في منطقة تونة الجبل، حيث تفقدوا المتحف وقاعة العرض المؤقت للحرف المصرية عبر العصور.

وأوضح معتز الحسيني المسئول الإعلامي للمتحف أن فريق عمل البعثة الألمانية أعربوا عن إعجابهم بالمتحف وبمساحته الضخمة، وبالترابط بين الفن الإسلامي والفن

القبطي في حرفة الفخار.