واشنطن ـ أ ش أ

اوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عرض على نظيره الصيني شي جين بينج شروطا تجارية أكثر ملائمة لبكين مقابل المساعدة على مواجهة تهديد كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب – أنه أبلغ شي خلال اجتماعهما للمرة الأولى الأسبوع الماضي بأن إدارته لن تقبل عجزا تجاريا كبيرا مستمرا مع الصين ، واوضح له “لكنك تريد تحقيق الكثير إذا عليك حل المشكلة في كوريا الشمالية”.

وأشار ترامب أيضا إلى أن إدارته لن تصف الصين بأنها دولة تتلاعب بالعملة في تقرير للخزانة الأمريكية يصدر خلال الايام القادمة رغم الوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بإدراج الصين في هذا التقرير.. واضاف إن الصين توقفت عن التلاعب بعملتها مضيفا أنه من الضروري التركيز على التعاون مع بكين حول كوريا الشمالية.

وتابع الرئيس الأمريكي بقوله إن الدولار “يكتسب قوة كبيرة” مما قد يضر في نهاية المطاف باقتصاد الولايات المتحدة والشركات المصنعة الأمريكية.

وترك ترامب الخيار مفتوحا أمام إمكانية إعادة ترشيح رئيسة البنك المركزي الأمريكي جانيت يلين بعد انتهاء فترتها الحالية عام 2018 ما يعني خروجا أخر عن تعهداته في حملته الانتخابية على حد تعبير الصحيفة.

وتحدث ترامب إلى الصحيفة قبيل لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج الذي قال بعده إنه لم يعد يعتقد أن التحالف عفا عليه الزمن, متراجعا بذلك عن موقفه السابق الذي سبب قلقا في الحلف.