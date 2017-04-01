القاهرة-اخبار مصر

تقدمت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، باقتراح إلى مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة، لإقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ34 والأخير من عمر المسابقة، بحكام مصريين.

جاء اقتراح اللجنة عقب اقتراب النادى الأهلى من حسم بطولة الدورى بعدما وصل الفارق بينه وبين الزمالك إلى 21 نقطة، حيث يحلق الفريق الأحمر فى الصدارة برصيد 61 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

وترى لجنة الحكام أن الفرصة مواتية لإقامة المباراة خاصة وأنها ستكون مجرد تحصيل حاصل بين الفريقين، بجانب توفير الدولارات التى يحصل عليها الحكام الأجانب والتى تصل الى 30 ألف دولار ما يعادل 600 ألف جنيه.