اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

قدرت وزارة قطاع الأعمال العام تكلفة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج بنحو مليار جنيه.

وذكر الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال خلال اجتماع مع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، ان المكتب الاستشاري المكلف باعداد دراسة لتطوير منظومة حليج الأقطان انتهى من مهمة لتطوير 11 محلجا في كافة انحاء الجمهورية.

واستعرض الاجتماع آليات تنفيذ ما جاء بتقرير تطوير المحالج والبدائل التمويلية المقترحة، نظرًا لضرورة الإسراع بجهود الإصلاح لتراجع الكفاءة التشغيلية ومعدلات استغلال الطاقة فى هذه المحالج فى الوقت الراهن، إضافة إلى تقادم الآلات والمعدات التى لم يمسها التطوير منذ عشرات السنوات.

وتشير المؤشرات الأولية لنتائج أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج الى انخفاض الخسائر بنسبة 25% خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى نهاية فبراير 2017، مقابل الفترة المماثلة من العام السابق، وارتفاع إيرادات النشاط بنسبة 76% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه نتيجة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 98 مليون جنيه.