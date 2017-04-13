القاهرة -أ ش أ

أناب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة لمشاركة الطائفة الانجيلية بمصر فى صلوات عيد القيامة التى ستقام بالكنيسة الإنجيلية بعد غد /السبت/.

ومن جانبه وجه المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة التهنئة للأخوة الأقباط وجميع الطوائف المسيحية وجميع المصريين بمناسبة حلول عيد القيامة, مؤكدا على عمق مشاعر الأخوة التي تربط بين عنصري الشعب المصري حيث يسود المجتمع روح التسامح والمحبة.

ولفت محافظ القاهرة إلى أن الأعياد الإسلامية والمسحية هي أعياد الشعب المصري كله, وأن مصر في حاجة شديدة إلى وحدة الصف والتلاحم وإعلاء مصلحة الوطن حتى تستطيع مواجهة خطر الإرهاب الداهم.

وكان الدكتور القس آندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر, قد أعلن أن الطائفة سوف تقيم صلوات عيد القيامة المجيد في السادسة من مساء السبت 15 أبريل الجاري بالكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة وأنه سيتم إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالعيد, تضامنا مع كافة الكنائس الشقيقة, وجميع أسر الشهداء والمصابين وأن الطائفة ترحب بالجميع للمشاركة معها في الصلوات من أجل الكنيسة والوطن, ووحدة أبنائه ضد قوى الإرهاب التي تحاول النيل من وحدتنا.