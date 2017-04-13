القاهرة-أ ش أ

التقي الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي كريستوفوروس فوكيدس وزير الدفاع القبرصي, وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ورحب العصار – بحسب بيان لوزارة الدولة للانتاج الحربى اليوم /الخميس/ – بوزير الدفاع القبرصي, مؤكدا على علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين مصر وقبرص, واستعرض العصار امكانات شركات وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع الحربي وانتاج معدات الدفاع وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مع الصناعات الدفاعية القبرصية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبه قدم فوكيدس تعازيه في ضحايا الأحداث الإرهابية الأخيرة, مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في مواجهة التطرف والإرهاب.

وأشاد وزير الدفاع القبرصي بالخبرات والإمكانيات المتوافرة بشركات الإنتاج الحربي المصري, معربا عن رغبته في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين, وضرورة العمل معا لمكافحة الإرهاب في المنطقة.