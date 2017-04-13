باريس - أ ش أ

حذرت دراسة نشرتها مؤخرا الوكالة الوطنية للأمن الصحي الغذائي الفرنسي، من استهلاك الأطفال الأقل من 3 سنوات لمنتجات غذائية من أصل نبات الصويا وهي الخاصة بالألبان والزبادي، لخلوها من عنصر الكالسيوم الضروري الذي يحتاج إليه الطفل في هذه الفترة العمرية الهامة.

أما بالنسبة للكبار فهذا النبات يحتوى على أوميجا 3 وماغنسيوم وألياف وقد ارتفعت مبيعات منتجات الزبادي من اصل نبات الصويا بنسبة 10% في فرنسا، في ظل توقعات بمزيد

من التضاعف حتى عام 2020.

وأوضحت الدراسة أن استهلاك منتج واحد في اليوم من اصل نبات الصويا قد يزيد خطر سرطان الثدي والبروستاتا لدى الرجال بين الأشخاص المعرضون لهذه الأورام ، كذلك يمنع

مرضى الغدة الدرقية من تناول هذه المنتجات.