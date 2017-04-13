اخبارمصر- احمد عوض

استقبل ميناء شرم الشيخ البحرى صباح اليوم السفينة السياحية SILVER CLOUD وعلى متنها 241 سائح من جنسيات مختلفة و 223 طاقم حيث يبلغ طول السفينة 172 متر وعرض 23 متر و غاطس 6 متر و ترفع علم الباهاماس قادمة من ميناء العقبة .

وذكر ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانىء البحر الاحمر انه تم انهاء اجراءات الجوازات على متن السفن اثناء دخولها للميناء لسرعة مغادرة السياح للميناء و زيارة مدينة شرم الشيخ .

حيث يستعد السياح لزيارة مناطق راس محمد و سانت كاترين و دهب و كامب حبيبة و نويبع نبق و وادى مندر و خليج نعمة و الاستمتاع بالرياضات المائية ورياضة الغوص و سياحة السفارى و الاستمتاع بشتاء شرم الشيخ الدافىء وذلك وسط اجراءات امنية مشددة .

و شدد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مدير الميناء وكافة الجهات العاملة بالميناء بضرورة التنسيق لسرعة انهاء اجراءات التفتيش و الجمارك و الجوازات و تشديد الاجراءات الامنية للتأكيد على ان شرم الشيخ مدينة السلام .