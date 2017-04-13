اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، انه جاري اتخاذ إجراءات عاجلة لاعادة المشروعات المتوقفة للعمل.

وذكرت اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه جارى الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتى تتضمن كافة فرص الاستثمار فى مختلف انحاء الجمهورية، فى اسرع وقت.

وتناول الاجتماع مناقشة موقف الأراضي التابعة للهيئة، وكيفية استغلالها خلال المرحلة المقبلة بصورة تحقق الاستفادة القصوى منها وتساعد على دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص حقيقية للمشروعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة بحسب أولويات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية.