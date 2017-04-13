اخبارمصر - عصمت سعد

صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد قام بنشر مجموعة من النصائح والارشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الاسماك خلال احتفالات شم النسيم .

وذكر يعقوب ان الجهاز حريص على تبصير المستهلكين بكافة المعلومات التى تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة حال قيامهم بالشراء لضمان عدم وقوعهم ضحايا لعمليات الغش التى قد تنتشر بصفة خاصة خلال مواسم الأعياد والاحتفالات ويأتى ذلك فى اطار ايمان الجهاز بمبدأ ” الوقاية خير من العلاج ” .

وأضاف يعقوب ان النصائح المنشورة على الموقع الاليكترونى للجهاز وكذلك برنامج التطبيق الاليكترونى للهواتف المحمولة “حماية المستهلك ” تضمنت عدداً من النصائح المتعلقة بكيفية شراء الاسماك المملحة والتعرف على طريقة حفظها بأسلوب صحى وفقاً لدراسات علمية صادرة عن خبراء الصحة والتغذية وكذلك نشر عدد من الآراء الطبية المتعلقة بمحاذير الاكثار من تناول الاسماك المملحة وفئات المرضى المحظور عليهم تناول هذه الانواع ومن بعض والمحاذير الأتى :

يجب علي مرضى السرطان الابتعاد نهائي عن تناول الفسيخ و الرنجة حيث ان الاسماك الزيتية تقلل من تأثير العلاج الكيمياوي .

يجب ايضا على الأطفال و الحوامل والمرضعات البعد نهائيا عن تناول الفسيخ خاصة الذي يتم شراؤه من خارج البيت .

يجب علي مرضى الكلى والكبد وقرحة المعدة ايضا عدم تناولهم.

يفضل تناول الخبز البلدي مع الفسيخ لأنه يحتوى ‏على ‏الردة‏ , حيث ان تناول الردة يعطى ‏الإحساس‏ ‏بالشبع , كما أن الخبز البلدي غنى بالمعادن والألياف التي تساعد على الهضم ‏‏ وايضاً تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب بعد أكل الفسيخ، حيث إن هذه الاكلات غنية بعنصر البوتاسيوم , فتتساعد على إخراج الملح من الجسم

عدم شرب المياه الغازية والتي تساعد‏ ‏على ‏احتباس ‏الماء‏ ‏بالجسم‏ وايضاً يفضل المشروبات الطبيعيه مثل الكركديه شرب الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة , حيث يساعد على تطهير المعدة من اي ميكروبات او جراثيم

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وأشار يعقوب الى أن نشرات التوعية المشار اليها تحتوى على بيان للقيمة الغذائية العالية للاسماك بصفة عامة باعتبارها مصدر للفسفور والبوتاسيوم و أوميجا 3 وبيان فائدة هذه المعادن والفيتامينات فى خفض مخاطر الاصابة بعدد من الامراض وفقا للأراء الطبية المعتمدة .

وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بأن يتوخوا الحيطة والحذر عند شرائهم أسماك الفسيخ والأسماك المملحة خلال أعياد الربيع والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة، مؤكدا على أن الجهاز يولي اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته من خلال تبني سياسة “الوقاية خير من العلاج” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وأكد يعقوب أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التي تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته مناشداً جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق حماية المستهلك على الأجهزة المحمولة.