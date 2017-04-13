موسكو ـ أ ش أ

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس أن روسيا لن تدعم محاولات جديدة لاعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الحكومة السورية بدون وجود أي دليل على تورطها في هجوم خان شيخون ، دون ان تحقق في الحادث.

واوضح لافروف ان “لن ندعم محاولات تمرير قرار من الأمم المتحدة يدين الحكومة السورية “بهدوء” بدون أدلة أو أى عمليات تفتيش”.

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) أمس لتعطيل مشروع قرار في الأمم المتحدة يطالب النظام السوري بالتعاون مع التحقيق حول هجوم يتهم فيه باستخدام أسلحة كيماوية.

وهي المرة الثامنة منذ اندلاع النزاع السوري التي تلجأ فيها موسكو للفيتو لتعطيل قرار ضد حليفتها دمشق.