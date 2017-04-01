اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس – اخر جلسات الاسبوع – تحت ضغوط مبيعات الافراد المحليين والعرب.

وخسر مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” بنحو 0.33 % ليبلغ مستوى 12941.34 نقطة. وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.22 % مسجلا 2087.05 نقطة.

وخسر مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.2 % مسجلا 12283.13 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ نحو 0.4 % ليبلغ مستوى 590.45 نقطة.

وهبط مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.32 % ليبلغ مستوى 1357.32 نقطة.

وذكرت هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان منطقة 12950 نقطة باتت دعما قويا يجب عدم كسره بعد فشل السوق في الثبات فوق 13 الف نقطة للمرة الثالثة.

وتشير التوقعات الى سيطرة الحركة العرضية على الجلسة نظرا لانها اخر جلسة قبل عطلة عيد القيامة وشم النسيم ويفضل المتعاملون البقاء خارج السوق خلال العطلات.

وتعلق البورصة المصرية تداولاتها الاحد والاثنين القادمين على ان تستانف تعاملاتها الثلاثاء.

لدى إغلاق تعاملات الاربعاء، غلب التراجع على اداء مؤشرات البورصة المصرية تحت ضغوط بيعية من قبل من الافراد والمؤسسات المحلية.