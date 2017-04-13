اخبار مصر- نجوى ابو الخير

قدم اللواء محمد زكى مساعد وزير الداخلية الاسبق فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس التحية لكل شهداء الوطن واكد ان القيمة الرمزية لاماكن العبادة واهميتها فى مصر جعلها هدفا للاختيار للعمليات الارهابية الاخيرة ومنها الكنائس اضافة الى اختيار ميعاد العيد والاحتفالات واكد ان اختيار استخدام العنف الشديد كان لاحداث الشرخ النفسى والاستغراق فى المناقشات بين افراد المجتمع عن الاسباب فى القيام بمثل هذه العمليات واكد ان العمليات الاجرامية الاخيرة والتى سيحدد الفاعلين فيها الجهات الامنية بكفاءة لاتعفى المجتمع من مسؤوليته فى ضرورة التضافر فى تقديم المعلومة ولكن عبئ تجفيف منابع العنف مهمة جدا واول خطوة فيها تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب للمواجهة المدروسة للفكر والاسباب ومواجهة الامية الدينية والمشكلات الحياتية فى المجتمع لدراسة الاسباب الحقيقية للارهاب من خلال حركة المجتمع

واكد مساعد وزير الداخلية الاسبق ان وجه الاعلام المهنى هو نقل الحقيقة كما هى ، وانشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام امرا هاما فى الوقت الحالى لان الاعلام هو المسؤول عن نقل الصورة الحقيقية ومسؤول عن معايير المهنة الاخلاقية ليحافظ على ترابط نسيج المجتمع ووحدة رؤيته وسط التسابق على السبق الاعلامى واجراء لقاءات تثير البلبلة لدى المشاهدين او التناقض واعرب عن ثقته التامة فى كفاءة الجهاز الامنى فى التخطيط والتنفيذ للاجراءات الاحترازية لمنع العمليات الارهابية من النجاح

واكد اللواء محمد زكى ان اعلان حالة الطوارئ لاتعنى وقف الرقابة القضائية او الحماية القضائية للمشتبه بهم ولكن المواجهة السريعة من الدولة امرا طارئا لحماية المجتمع من تصرفات هؤلاء ، واكد ان وزارة الداخلية مسؤولة عن تحقيق الامن للمواطنين فى اطار القانون والدستور وهى حريصة على تحقيق الامن وعدم مخالفة القانون فى وقت واحد واكد ان حصن المصريين هو تمسكهم بوحدتهم الوطنية وحماية الدولة

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا