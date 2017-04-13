نيويورك / لندن - رويترز

استقر الذهب في المعاملات الفورية بعدما بلغ أعلى مستوياته في 5 أشهر مع تعويض الدولار خسائره وانحسار التوترات السياسية.

وطغت التوترات المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط على توقعات متفائلة للنمو العالمي بينما استمر القلق بشأن انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وبحلول الساعة 1833 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1274.8 دولار للأوقية (الأونصة).

وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 10 نوفمبر عند 1279.80 دولار للأوقية في وقت سابق ليواصل المكاسب التي حققها الجلسة السابقة حين صعد نحو 2 %.