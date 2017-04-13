القاهرة - أخبار مصر

تقدم الاردن تجربة مثيرة لزوارها للحصول على تجربة مشابهة للحياة على المريخ، حيث قامت كلا من “فريدومس” و”صان سيتي كامب”، بإنشاء مخيم يحاكي تلك المقرر إنشاؤها على سطح الكوكب الأحمر، في صحراء وادي رم الأردني، بالقرب من مكان تصوير فيلم “المريخي” The Martian الذي صدر العام 2015.

ويمكن للزوار الآن الحصول على تجربة مشابهة للحياة على المريخ داخل المخيم المكون من 20 قبة جيوديسية “Geodesic dome”، وهي هيكل قشري كروي أو شبه كروي، بحسب روسيا اليوم

وأكدت شركة “فريدومس” أن التشكيلات الصخرية من الحجر الرملي والغرانيت وسط الصحراء؛ تتيح للسائحين الشعور بأنهم سافروا إلى الكوكب الأحمر، وتتضمن القباب نافذة بانورامية من أجل التمتع بإطلالة شاملة على صحراء وادي رم، أو كما يعرف أيضا بوادي القمر، نظرا لتشابه تضاريسه مع تضاريس القمر، حيث يقطن في تلك المنطقة نحو 5 آلاف بدوي ما يزال عدد كبير منهم من الرحل، ويقيمون في الخيام التقليدية.