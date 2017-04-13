سول ـ أ ش أ

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونج سيه اليوم الخميس أن بلاده ستتخذ “إجراءات عقابية” من خلال فرض العقوبات الأممية والمنفردة والضغوط على جارتها الشمالية إذا أجرت الأخيرة التجربة النووية أو الصاروخية.

وصرح الوزير يون في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والتوحيد التابعة للجمعية الوطنية إن بلاده ستستخدم جميع الأصول والشبكات الدبلوماسية في العالم لتقوية التعاون الدبلوماسي في القضية النووية الكورية الشمالية.

وذكر أن بلاده ستثير مشكلة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وستواصل جهودها لعزلها عن الساحة الدولية ، مضيفا أنها ستستغل بشكل إيجابي حادث اغتيال كيم يونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون.

وأوضح أن هناك تطابقا في الآراء بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن خطورة تهديدات كوريا الشمالية النووية وأن الدولتين تقاسمان المعلومات ذات الصلة بينهما في الوقت الحقيقي.

وأضاف أنه نظرا لمدى استعداد موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية قد تجري استفزازات استراتيجية قوية مثل تجربة نووية وإطلاق صاروخ في عدة مناسبات في شهر أبريل الجاري مثل الذكرى ال 105 لميلاد مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج (15 أبريل) ، والذكرى ال85 لتأسيس جيش الشعب الكوري (25 أبريل) لهذا السبب فإن الجيش الكوري الجنوبي يكون على أهبة الاستعداد للرد على استفزازات كوريا الشمالية المحتملة.