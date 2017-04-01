طنطا -أ ش أ

تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن حافظة الغربية النواحى الأمنية بمحيط الكنائس فى نطاق مدينة طنطا للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات أمنية محتملة ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتعليمات التي اتخذت لعملية تأمين الكنائس.

ووجه مدير الأمن القائمين على متابعة كاميرات المراقبة بالرصد والمتابعة طوال على مدار اليوم.. وإدارة المرور بتحديد حرم آمن بمحيط الكنائس من جميع الاتجاهات بمسافة 150 مترا ووضع السدادات الحديدية والأقماع الفسفورية على كافة أضلاع الكنائس وضبط أي مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون والتدقيق فى فحص كافة المترددين على الكنائس وملاحظة المارة وحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام الكنائس وقيام مسئولى الكنائس بتعيين عنصر نسائي على المداخل لفحص السيدات المترددات عليها.

وشدد اللواء طارق حسونة على قوات الأمن بضرورة ارتداء الصديرى الواقي من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم وقيام مسئولى الحماية المدنية بمراجعه اشتراطات الحماية والاطمئنان على عمل حنفيات وطفايات الحريق .. وشرطة المرافق برفع كافه الإشغالات والأكشاك المخالفة.. كما شدد على ضرورة تشغيل البوابات الالكترونية على مداخل الكنائس والبنوك والتفتيش الجيد للمترددين على المنشات الهامة.

وطالب مدير أمن الغربية الضباط وقوات الأمن بملاحظة الحالة الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإجراء الاستيقاف القانوني وضبط كل ما من شأنه الإخلال

بالأمن.. وأكد أهمية تحقيق السيطرة الأمنية ومعاملة المواطنين بصورة جيدة والتحلي بضبط النفس وتطبيق روح القانون في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية.

ثم قام اللواء طارق حسونة بتفقد المكان المخصص لإقامة العزاء الجماعي لشهداء كنيسة مارجرجس بمنطقة الاستاد للوقوف علي خطة تأمين المكان.. وأطلع أفراد القوات على الظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد وما تتعرض له من مخاطر في الآونة الأخيرة.. وطالب مأموري المراكز والأقسام بالمرور على المنشآت الحيوية الهامة والشرطية والتنبيه على الخدمات المعينة عليها بشدة اليقظة وتوخى الحيطة.