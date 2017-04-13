طنطا -أ ش أ

شهدت صباح اليوم /الخميس/ معظم أنحاء محافظة الغربية حالة من عدم الاستقرار فى الطقس وهطلت أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة.

وتحولت الشوارع الرئيسية والميادين فى المحافظة إلى برك نتيجة تراكم مياة الأمطار فى الشوارع.

وأصدر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية محافظة الغربية تعليماتة للرؤساء المدن والاحياء بضرورة قيام المسئولين عن النظافة فى الأحياء بشفط مياه الأمطار الراكدة وتكثيف تواجد سيارات الاسعاف على الطرق السريعة تحسبا لوقوع أى حوادث.