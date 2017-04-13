القاهرة - اخبار مصر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 17 أبريل الجارى، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد بيان الوزارة انه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وهنأ “سعفان” بهذه المناسبة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، معربه عن تمنياتها للأخوة الأقباط بالتوفيق والخير والبركات بهذه المناسبة، وعلى مصرنا الغالية وشعبنا العظيم بالمزيد من التقدم والأزدهار والسلام، كى تتحقق آماله فى مستقبل مشرق وغد أفضل.