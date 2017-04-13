نيويورك - أ ش أ

أعلنت شرطة مدينة نيويورك عثورها على أول امرأة مسلمة تعمل قاضية غارقة في نهر هدسون في نيويورك.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية اليوم الخميس، عن الشرطة قولها إنها عثرت على شيلا عبدالسلام (65 عاما)، وهي قاضية سوداء في المحكمة العليا بنيويورك عثر عليها طافية قبالة الجانب الغربي من مانهاتن.

وانتشلت الشرطة جثة عبدالسلام في كامل ملابسها من المياه وأعلنت عن وفاتها في الحال.

وقال المتحدث إن أسرتها تعرفت عليها وإن سبب الوفاة سيتحدد بعد تشريح الجثة.

وأصبحت عبدالسلام وهي من مواليد العاصمة واشنطن، أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تعين في محاكم الاستئناف عندما عينها الحاكم الديمقراطي ماريو كومو في المحكمة العليا في الولاية في 2013.