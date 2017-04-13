القاهرة - أخبار مصر، الخميس 13 ابريل

المدينة السعودية

* فيتو روسي يعطل قرارا بشأن كيماوي خان شيخون.

* نواب كويتيون يطلبون استجواب رئيس الوزراء.

* الداخلية التركية: انفجار ديار بكر هجوم إرهابي وارتفاع حصيلة القتلى إلى 3.

* استمرار حملات الاعتقال ومصادرة الأراضي واقتحامات الأقصى.

* بن دغر يدعو اليمنيين للاصطفاف لإنهاء الانقلاب.

* هادي معزياً البشير: دماء أبنائكم الزكية امتزجت بدمائنا.

الإمارات اليوم

* اتفاق روسي أميركي على مفاوضات متعددة الأطراف في سورية

* ألوان من التعذيب ينتهجها الـ«شين بيت» ضد المعتقلين.

* عون يعرقل تمديداً ثالثاً للبرلمان اللبناني.

* بن دغر: الحكومة وضعت استراتيجية البناء والتنمية بمساعدة خليجية.

* نساء اليمن يتعرضن لانتهاكات جسيمة من الميليشيات الحوثية.

* ترامب يصف الأسد بـ «الشرير».

* «المرفق 1391» معتقل سري إسرائيلي سيئ السمعة.

القبس الكويتية

* ترامب: حان الوقت لإنهاء الحرب الوحشية في سوريا.

* أحمدي نجاد يتحدى خامنئي ويترشح للرئاسة.

* تركيا: ازدياد نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية.

* الرئيس اللبناني يجمد عمل البرلمان لمدة شهر.

* سبايسر يعتذر عن تشبيهه الأسد بهتلر.