صحافة عربية: ترامب: حان الوقت لإنهاء الحرب الوحشية في سوريا
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 13 ابريل
المدينة السعودية
* فيتو روسي يعطل قرارا بشأن كيماوي خان شيخون.
* نواب كويتيون يطلبون استجواب رئيس الوزراء.
* الداخلية التركية: انفجار ديار بكر هجوم إرهابي وارتفاع حصيلة القتلى إلى 3.
* استمرار حملات الاعتقال ومصادرة الأراضي واقتحامات الأقصى.
* بن دغر يدعو اليمنيين للاصطفاف لإنهاء الانقلاب.
* هادي معزياً البشير: دماء أبنائكم الزكية امتزجت بدمائنا.
الإمارات اليوم
* اتفاق روسي أميركي على مفاوضات متعددة الأطراف في سورية
* ألوان من التعذيب ينتهجها الـ«شين بيت» ضد المعتقلين.
* عون يعرقل تمديداً ثالثاً للبرلمان اللبناني.
* بن دغر: الحكومة وضعت استراتيجية البناء والتنمية بمساعدة خليجية.
* نساء اليمن يتعرضن لانتهاكات جسيمة من الميليشيات الحوثية.
* ترامب يصف الأسد بـ «الشرير».
* «المرفق 1391» معتقل سري إسرائيلي سيئ السمعة.
القبس الكويتية
* ترامب: حان الوقت لإنهاء الحرب الوحشية في سوريا.
* أحمدي نجاد يتحدى خامنئي ويترشح للرئاسة.
* تركيا: ازدياد نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية.
* الرئيس اللبناني يجمد عمل البرلمان لمدة شهر.
* سبايسر يعتذر عن تشبيهه الأسد بهتلر.
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