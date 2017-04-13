سيول - أ ف ب

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-يون على مناورة نفذتها قوة من الوحدات الخاصة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الخميس، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونج يانج.

وارسلت واشنطن السبت الفائت الى شبه الجزيرة الكورية وحدة بحرية ضاربة تتألف من حاملة طائرات وقطع مرافقة، مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً استعداده “لحل مشكلة” كوريا الشمالية من دون مساعدة الصين.

ومنذ ذلك الحين، أبدت كوريا الشمالية استعدادها “للحرب” مع الولايات المتحدة، بينما تتزايد التكهنات بأنها قد تجري اختباراً نووياً أو صاروخياً لمناسبة الذكرى الخامسة بعد المئة للمؤسس كيم إيل-أونغ السبت.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس أن كيم شاهد من نقطة مراقبة إنزال طائرات خفيفة لقوات خاصة استهدفت “بلا رحمة أهدافاً للعدو”.