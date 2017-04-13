أخبار مصر - وكالات

أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم إيقاف أرماندو ايتسو مدافع جنوى 18 شهرا وتغريمه 50 ألف يورو بسبب “عدم الإبلاغ” في قضية تلاعب بنتائج المباريات.

وكان ايتسو (25 عاما) يواجه عقوبة أشد بعد طلب لجنة الانضباط في الاتحاد الإيطالي ايقافه 6 سنوات.

وبدأت القضية في مايو 2016 عندما أوقف نحو عشرة أشخاص من مجموعة كامورا، إحدى مافيات نابولي، في إطار تحقيق حول مراهنات ومباريات مغشوشة في دوري الدرجة الثانية “سيري ب”.

ونقلت وسائل إعلام ايطالية عن محامي إيتسو قوله إن اللاعب سيستأنف ضد العقوبة.

وانضم اللاعب المولدو في نابولي إلى جنوى في الدرجة الأولى في الموسم التالي (2014-2015).

ويعتبر ايتسو من مدافعي الوسط الجيدين في “سيري أ”، وقد استدعي مرتين إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي بيد أنه بقي بديلا.

وفي القضية عينها، تمت تبرئة مدافع كالياري فابيو بيزاكاني، فيما أوقف لاعب أفيلينو السابق فرانشيسكو ميليزي الذي لم يعد محترفا، لمدة خمس سنوات.

وحسمت 3 نقاط من رصيد أفيلينو المشارك في الدرجة الثانية.