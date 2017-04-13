لاجوس - أ ف ب

اسفرت اشتباكات دارت الاربعاء في شمال شرق نيجيريا بين وحدة من الشرطة وقوة من الجيش عن مقتل جندي وثلاثة شرطيين، كما افادت السلطات.

وقالت الشرطة في بيان ان الاشتباكات جرت في مدينة داماتورو عاصمة ولاية يوبي التي تشهد تمردا تقوده جماعة بوكو حرام الجهادية.

واكد المتحدث باسم الشرطة جيمو موشود في البيان ان “الشرطة النيجيرية على علم بهذا الحادث المؤسف الذي وقع صباح الاربعاء في داماتورو بين الشرطة والجيش”، مشيرا الى انه تم فتح تحقيق لجلاء “اسباب هذا الحادث لتفادي تكراره”.

ولم يتسن في الحال الحصول على تعليق من الجيش بشأن ما جرى.

وروى ضابط في الشرطة لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه ان الاشتباكات بين الطرفين اندلعت بعدما صدم ضابط في الجيش كان يرتدي الزي المدني موكبا لقائد الوحدة السيارة في شرطة داماتورو.