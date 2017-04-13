واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه سيكون “أمرا رائعا” اذا تمكنت الولايات المتحدة والحلف الاطلسي من “التفاهم” مع روسيا، مقرّاً بأنّ العلاقات بين واشنطن وموسكو متدهورة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج “كما تناقشنا منذ قليل، سيكون رائعا إذا استطاع حلف شمال الاطلسي وبلادنا من التفاهم مع روسيا، حالياً، لسنا متفاهمين مع روسيا ابدا، وبالنسبة الى علاقتنا بروسيا يُمكن ان نكون قد (تراجعنا) الى ادنى (مستوى) في التاريخ”.