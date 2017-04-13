إعداد وترجمة: أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– ترامب وبوتين يتبادلان الانتقادات بسبب الصراع في سوريا !

– هجوم بروسيا دورتموند: احتجاز مشتبه به إسلامي وتفتيش شقة آخر !

صنداى تايمز :

تحت عنوان ترامب وبوتين يتبادلان الانتقادات بسبب الصراع في سوريا !

أشارت الجريدة لكشف الرئيسان الأمريكي والروسي عن هوة خلاف كبيرة بينهما بشأن موقفهما من الصراع في سوريا، في الوقت الذي يجتمع فيه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في موسكو!

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن روسيا تدعم “حيوانا” بدعمها للرئيس السوري بشار الأسد ! بينما صرح الرئيس الروسي بأن ترامب خرق القانون بالهجوم على قاعدة جوية سوريا وإن مستوى الثقة في الولايات المتحدة بات أكثر سوءا منذ تولي ترامب الرئاسة!

يشار الى ان التوتر قد زاد بين البلدين منذ الهجوم الكيماوي المشتبه فيه على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة المسلح !

ديلى تلجراف:

وتحت عنوان هجوم بروسيا دورتموند: احتجاز مشتبه به إسلامي وتفتيش شقة آخر !

أشارت الجريدة لاحتجاز الشرطة الألمانية رجلا مشتبها به له “صلات بإسلاميين” في أعقاب الهجوم على حافلة فريق بروسيا دورتموند بالتفجيرات، وقال الادعاء إن العبوات الثلاث المستخدمة في التفجيرات كانت تحتوى على قطع معدنية !

وقد تولى المدعي الفيدرالي في ألمانيا التحقيق في الهجوم، وهو عادة ما يشرف على التحقيقات في الجرائم التي لها صلة بالإرهاب، كما أنه يحقق في الرسالة التي عثر عليها في مكان الحادث !

وقال كبير المدعين، فروكي كولي “أصبح تركيز تحقيقاتنا الآن على اثنين مشتبه بهما من الإسلاميين. وقد فتشت شقتاهما، واحتجز أحدهما