إعداد وترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– السلطات المصرية تحدد هوية منفذ الهجوم الانتحاري بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية !

– ترامب: “حلف الناتو لم يعف عليه الزمن” !

واشنطن بوست:

تحت عنوان السلطات المصرية تحدد هوية منفذ الهجوم الانتحاري بالكنيسة المرقسية بالاسكندرية !

أشارت الجريدة لتحديد السلطات المصرية هوية المشتبه به في تنفيذه تفجير الكنيسة المرقسية في مدينة الاسكندرية وهو أحد تفجيرين وقعا أثناء قداس أحد السعف أو الشعانين، والثانى وقع في كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا بدلتا مصر ! مما أسفرعن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من مئة !

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن “منفذ الهجوم يدعى محمود حسن مبارك عبد الله ويبلغ من العمر 31 عاما من مواليد محافظة قنا ويقيم في حي السلام بمنطقة فيصل بالسويس! ”

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان ترامب: “حلف الناتو لم يعف عليه الزمن” !

أشارت الجريدة لتأكيد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أن حاف شمال الاطلسي (الناتو) لم يعد أبدا من الكيانات التي عفا عليها الزمن متراجعا بذلك عن موقفه السابق الذي سبب قلقا في الحلف! جاء ذلك بعد لقاء ترامب الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرج في العاصمة الامريكية واشنطن!

وقد أكد ترامب أيضا أن الحلف اكتسب أهمية كبرى بعد تنامي خطر “الإرهاب”، مطالبا التحالف ببذل المزيد من الجهد في مجال “مكافحة الإرهاب الدولي، ودعم الشركاء في العراق وأفغانستان”!

وكان ترامب قد انتقد حلف الناتو متسائلا عن جدوى بقاءه مع قيام الولايات المتحدة بدفع حصة مبالغ فيها من مصاريف الحلف مقارنة مع ما تدفعه بقية الدول الأعضاء!