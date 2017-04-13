صحافة مصرية: الداخلية تكشف هوية انتحاري كنيسة الإسكندرية
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 14 ابريل
الأهرام
* الرئيس: تعزيز التعاون مع قبرص يحقق أمن واستقرار المنطقة.
* فوكايدس: آفاق جديدة للتعاون بين البلدين لمصلحة الشعبين.
* إيقاف بطاقات التموين غير المحدثة بعد ٣٠ يونيو.
* رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولى تعاون استعدادا لتطبيق قانون الخدمة المدنية.
* رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب.
* استعدادات بالقاهرة والجيزة لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة.
* تجديد التحذير من التعامل على الأراضى المخصصة فى العبور الجديدة.
* رئيس الوزراء يلتقى مسئول سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبى.
* محلب: إقبال متزايد من المواطنين لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة.
* الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مصر ماليا وفنيا.
* سحر نصر: البنك الدولى ومنظمتا «العمل» و«التعاون الاقتصادى» تؤكد دعمها لمصر.
* التخطيط: ميكنة مكاتب الصحة ونيابات المرور.
* الداخلية: عامل بإحدى شركات البترول نفذ حادث الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
* مدير أمن الإسكندرية يزور رجال الشرطة المصابين فى التفجير.
* الأهلى يؤمن على مقاره بشركات تأمين بعد حادث الجزيرة.
الأخبار
* الداخلية تكشف هوية انتحاري كنيسة الإسكندرية.
* الإرهابي عامل بشركة بترول ينتمي لخلية تكفيرية يتزعمها زوج شقيقته الهارب.
* الرئيس يؤكد خلال استقباله وزير الدفاع القبرصي: تطوير التعاون العسكري بين البلدين لترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
* فوكايدس: نقف مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب.
* المصيلحي: السيطرة علي أسعار السلع الغذائية قبل رمضان.
* البابا يوفد وفدا لزيارة المصابين ومطالبة بتغيير اسم الشارع للشهداء.
* القوات المسلحة تبدأ ترميم بوابة الكنيسة المرقسية.
* الملا: حريصون علي متابعة تطورات الصناعة وحماية الأرواح والمنشآت بالصيانة الدورية.
* رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام البرلمان.
* مراجعة طلبات تقنين مليوني فدان من أراضي الدولة.
* أعلام داعش وبنادق آلية في أحراز المتهمين بقضية ميكروباص حلوان.
* للمرة الأولي.. اﻷهلي بطل سوبر اليد اﻹفريقي.
الجمهورية
* السيسي خلال استقبال وزير الدفاع القبرصي: مصر وقبرص واليونان.. نموذج للعلاقات الإيجابية البناءة في المتوسط.
* فوكايدس: القاهرة.. دعامة رئيسية للأمن والاستقرار.
* مساعد وزير الداخلية: جهود ضخمة لأجهزة الأمن في مواجهة الجريمة.
* إسقاط “هليكوبتر قطرية”.. تحمل أسلحة لداعش في طرابلس.
* وزير النقل: ضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية.
* بروتوكول بين “الإنتاج الحربي” و”التجارة والصناعة” لتطوير مدابغ الروبيكي.
* وزير المالية بعد اجتماعه مع وفد المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي أكد استعداده لدعم مصر مالياً وفنياً.
* في افتتاح مشروعات بدهب قيمتها 56 مليون جنيه.. فودة: الرئيس وجه بتوصيل الخدمات لقري ووديان سيناء.
* النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه للدولة وضبط 1132 قضية فساد.
* سامح شكري وزير الخارجية.. في بيان أمام لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: جرائم الإرهاب الأخيرة.. تزيدنا قوة للقضاء عليه واقتلاع جذوره.
* علي مسئولية عصام عبدالفتاح: طاقم حكام محلي يدير “قمة” الأهلي والزمالك.
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