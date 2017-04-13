القاهرة - أخبار مصر، الخميس 14 ابريل

الأهرام

* الرئيس: تعزيز التعاون مع قبرص يحقق أمن واستقرار المنطقة.

* فوكايدس: آفاق جديدة للتعاون بين البلدين لمصلحة الشعبين.

* إيقاف بطاقات التموين غير المحدثة بعد ٣٠ يونيو.

* رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولى تعاون استعدادا لتطبيق قانون الخدمة المدنية.

* رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

* استعدادات بالقاهرة والجيزة لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة.

* تجديد التحذير من التعامل على الأراضى المخصصة فى العبور الجديدة.

* رئيس الوزراء يلتقى مسئول سياسة الجوار بالاتحاد الأوروبى.

* محلب: إقبال متزايد من المواطنين لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة.

* الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مصر ماليا وفنيا.

* سحر نصر: البنك الدولى ومنظمتا «العمل» و«التعاون الاقتصادى» تؤكد دعمها لمصر.

* التخطيط: ميكنة مكاتب الصحة ونيابات المرور.

* الداخلية: عامل بإحدى شركات البترول نفذ حادث الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

* مدير أمن الإسكندرية يزور رجال الشرطة المصابين فى التفجير.

* الأهلى يؤمن على مقاره بشركات تأمين بعد حادث الجزيرة.

الأخبار

* الداخلية تكشف هوية انتحاري كنيسة الإسكندرية.

* الإرهابي عامل بشركة بترول ينتمي لخلية تكفيرية يتزعمها زوج شقيقته الهارب.

* الرئيس يؤكد خلال استقباله وزير الدفاع القبرصي: تطوير التعاون العسكري بين البلدين لترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

* فوكايدس: نقف مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب.

* المصيلحي: السيطرة علي أسعار السلع الغذائية قبل رمضان.

* البابا يوفد وفدا لزيارة المصابين ومطالبة بتغيير اسم الشارع للشهداء.

* القوات المسلحة تبدأ ترميم بوابة الكنيسة المرقسية.

* الملا: حريصون علي متابعة تطورات الصناعة وحماية الأرواح والمنشآت بالصيانة الدورية.

* رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين القانونية أمام البرلمان.

* مراجعة طلبات تقنين مليوني فدان من أراضي الدولة.

* أعلام داعش وبنادق آلية في أحراز المتهمين بقضية ميكروباص حلوان.

* للمرة الأولي.. اﻷهلي بطل سوبر اليد اﻹفريقي.

الجمهورية

* السيسي خلال استقبال وزير الدفاع القبرصي: مصر وقبرص واليونان.. نموذج للعلاقات الإيجابية البناءة في المتوسط.

* فوكايدس: القاهرة.. دعامة رئيسية للأمن والاستقرار.

* مساعد وزير الداخلية: جهود ضخمة لأجهزة الأمن في مواجهة الجريمة.

* إسقاط “هليكوبتر قطرية”.. تحمل أسلحة لداعش في طرابلس.

* وزير النقل: ضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية.

* بروتوكول بين “الإنتاج الحربي” و”التجارة والصناعة” لتطوير مدابغ الروبيكي.

* وزير المالية بعد اجتماعه مع وفد المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي أكد استعداده لدعم مصر مالياً وفنياً.

* في افتتاح مشروعات بدهب قيمتها 56 مليون جنيه.. فودة: الرئيس وجه بتوصيل الخدمات لقري ووديان سيناء.

* النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه للدولة وضبط 1132 قضية فساد.

* سامح شكري وزير الخارجية.. في بيان أمام لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: جرائم الإرهاب الأخيرة.. تزيدنا قوة للقضاء عليه واقتلاع جذوره.

* علي مسئولية عصام عبدالفتاح: طاقم حكام محلي يدير “قمة” الأهلي والزمالك.