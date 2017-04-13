واشنطن - أ ف ب

أكد عضو سابق في فريق الحملة الانتحابية للرئيس الامريكي دونالد ترامب يُعتقد ان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أخضعه للمراقبة العام الماضي، في تصريح لشبكة “سي إن إن” الأربعاء، أنه لم يعمل لحساب روسيا.

ووفقاً لعدد صحيفة واشنطن بوست الصادر الثلاثاء، حصل محققو الإف بي آي العام الماضي على تفويض من محكمة سرية مكلفة التحقيق في القضايا الحساسة المتعلقة بالتجسس أو الإرهاب، من أجل رصد اتصالات كارتر بيج المستشار السابق لترامب في السياسة الخارجية.

ويشتبه الإف بي آي والمحكمة في أن بيج المصرفي السابق الذي يتخذ من موسكو مقراً قد عمل لحساب السلطات الروسية أو معها.

ورداً على سؤال لـ”سي إن إن” حول ما إذا كان عمل لحساب حكومة أجنبية، أجاب كارتر بيج “بالطبع لا”، مضيفا “إنها دعابة”.

وسارع البيت الأبيض إلى التقليل من شأن الروابط بين كارتر بيج وفريق حملة ترامب.