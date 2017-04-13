سوهاج - أ ش أ

استشهد مساء أمس الأربعاء خفير شرطة ولقى عامل آخر مصرعه إثر قيام مطلوبين اثنين بإطلاق الرصاص على حملة أمنية أثناء محاولة ضبطهما بدائرة مركز ساقلتة.

وكان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارا من مركز شرطة ساقلتة بأنه وردت معلومات لضباط وحدة مباحث المركز تفيد بتوقف سيارة بدون لوحات معدنية بجانب الطريق أمام قرية “سفلاق” بدائرة المركز يستقلها بعض العناصر الجنائية من أبناء قرية “الصوامعه شرق” التابعة لمركز أخميم فانتقل ضباط وحدة مباحث المركز مدعومين بمجموعة مسلحة من إدارة قوات الأمن والقوات النظامية والسرية لضبط السيارة وأثناء محاولة ضبطها فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية من أرض زراعية متاخمة للطريق.

وقامت على الفور القوات بمبادلتهم إطلاق النيران مما أسفر عنه استشهاد خفير نظامي سائق عوني عزيز عبداللاه “36 سنة – من قوة المركز قائد السيارة رقم 3186 / ب 15 شرطة” إثر إصابته بطلق ناري فى الرأس ومزارع تصادف مروره أثناء الواقعة يدعى علي عبدالحميد طلب ” 55 سنة ” ويقيم بقرية ” سفلاق ” بدائرة المركز إثر إصابته بطلقين ناريين بالصدر والذراع الأيمن وتم نقلهما إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن إلى مكان البلاغ مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي وتم ضبط السيارة المشار إليها، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “أ أ أ – وشهرته أيمن أبو ليلة” ويقيم بقرية “سفلاق” بدائرة المركز ومحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في قضية ” سرقة بالإكراه “، و”ب ص ا وشهرته بسام الصوامعي” ويقيم بقرية الصوامعه شرق بدائرة مركز أخميم.

وجاري إعداد مأمورية مكبرة لاستهداف المتهمين وضبطهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.