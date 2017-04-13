أخبار مصر - سماء المنياوي

نظم المجلس القومى للمرأة أمس الاربعاء رحلة مجانية إلى مركز الطفل للحضارة والابداع لطلاب المرحلة الاعدادية وطلاب التعليم المجتمعى بمدرسة تحيا مصر بحى الأسمرات بالمقطم والبالغ عددهم 175، وذلك بالتعاون مع جمعية مصر الجديدة لتنمية المجتمع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أن هذه الرحلة تأتى فى اطارالتعاون مع جمعية مصر الجديدة لتنمية المجتمع لتنظيم رحلات لأطفال حي الأسمرات علي فترات منتظمة، ووجهت الشكر للجمعية على حسن استقبالهم للطلاب، مؤكدة أن رحلة اليوم ثقافية ترفيهية يزور فيها الطلاب مركز الطفل للحضارة والابداع لأول مرة ، وتهدف الى تنمية قدرات الطلاب الابداعية ، وتعريفهم بتاريخ وحضارة بلادهم بأسلوب مبدع و شيق.

تضمنت الرحلة عرض أفلام وثائقية للتعريف بالحضارة المصرية وتاريخ مصر الفرعونى ، وشرح لنهر النيل ومنابعه وروافده ، كما تضمنت أنشطة رياضية شارك فيها الطلاب، الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بهذه الرحلة زيارتهم للمركز.