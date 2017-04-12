اخبار مصر -وكالات

حاز الروائي والشاعر الليبي، هشام مطر، جائزة بوليتزر عن روايته، العودة “The Return‬‬‬”.

هذا وكشف مدير الجائزة، مايك برايد، فوز مطر في فئة “السيرة الذاتية”، عن روايته التي أصدرتها دار نشر “راندوم هاوس”، وهي سيرة ذاتية للمؤلف باللغة الإنجليزية.

وعلل القائمون على الجائزة منحها لمطر، بأن الرواية تقدم “مرثاة للوطن والأب بضمير المتكلم، تفحص بمشاعر محكومة بالماضي والحاضر في منطقة متأزمة.”

وتعد جائزة بوليتزر واحدة من أبرز الجوائز الدولية، تقدمها سنويا جامعة كولومبيا في نيويورك بالولايات المتحدة في مجال الأدب والموسيقى والصحافة.

كما تتناول الرواية سيرة المؤلف وعودته إلى ليبيا بعد 30 عاما قضاها في الخارج، بسبب خلاف والده مع نظام العقيد الليبي معمر القذافي.