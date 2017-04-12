واشنطن-رويترز

قالت متحدثة باسم الشرطة في ولاية واشنطن الأمريكية اليوم الأربعاء إن فرق الإنقاذ عثرت على جثة متزلج تحت ركام ناجم عن انهيار جليدي في أحد الجبال.

وأضافت السارجنت سيندي ويست أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على جثة الرجل البالغ من العمر 36 عاما مساء الثلاثاء قرب ممر سنوكولمي على جبل ريد ماونتن على بعد 80 كيلومترا شرقي مدينة سياتل.

وقال مكتب مدير شرطة مقاطعة كينج إن الرجل توفي متأثرا بإصابات ناتجة عن الانهيار الجليدي فيما يبدو. ومن المقرر تشريح الجثة للتحقق من هويته وسبب الوفاة.