محمد القزاز - اخبار مصر

اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية “البرنامج الوطني للفضاء” التي تعد أكبر خطة علمية متكاملة من نوعها في المنطقة تتضمن إنشاء أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

يتضمن البرنامج الوطني للفضاء برنامجا جديدا لإعداد رواد فضاء إماراتيين إلى جانب خطة طويلة الأمد حتى 2117 لبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر والوصول بمسبار الأمل خلال السنوات الأربع القادمة لكوكب المريخ.

أطلق الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات , رئيس مجلس الوزراء , حاكم دبى والشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولى عهد ابو ظبى , نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اليوم الاربعاء مجمع تصنيع الأقمار الصناعية ضمن مركز محمد بن راشد للفضاء لتكون الإمارات أول دولة عربية تقوم بتصنيع الأقمار الصناعية بشكل كامل وتصل كوكب المريخ في عام 2021.

صرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “برنامجنا الوطني للفضاء يشكل أرضية صلبة لبناء كوادر إماراتية تخصصية في علوم الفضاء ويهدف إلى تأهيل أجيال قادرة على عمل إضافات نوعية للمعرفة الإنسانية”.

وأشار إلى أن “مشروع الإمارات للفضاء رسالة لعالمنا العربي بقدرة أبناء المنطقة على المنافسة عالميا” وقال: “هدفنا أن نقول للعالم نحن قادرون على أن نساهم في سباق الحضارات وتقديم إسهامات علمية ومعرفية جديدة للبشرية”.

من جانبه قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “الاستثمار في الفضاء هو استثمار في عقول إماراتية وكوادر عربية وعلوم تخصصية تصل بدولة الإمارات لنجاحات جديدة”.