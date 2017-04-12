الأقصر - أ ش أ

أعلن محافظ الأقصر محمد بدر رفع حالة بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة منذ صباح اليوم الأربعاء.

ووجه المحافظ جميع القطاعات باتخاذ اللازم في حالة تعرض المحافظة لسقوط الأمطار، كما كلف مسؤولي غرفة عمليات المحافظة بإبلاغ جميع الجهات المعنية بالاستعداد الجيد ورفع حالة الطوارئ.

وأصدر المحافظ كذلك توجيهاته للإدارة العامة للمرور والأجهزة الأمنية والمعنية بالأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى وغلق جميع الطرق الصحراوية التي تربط بين الأقصر والمحافظات المجاورة مع الإبقاء على الطريق الزراعي، على أن تتم مراقبة السرعة بالرادار حتى لا تتعدى السرعة 40 كيلومترا في الساعة، حفاظا على أرواح المواطنين.