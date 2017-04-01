بورسعيد - أ ش أ

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس , بأن موانئ بورسعيد استقبلت مساء اليوم الأربعاء منذ قليل السفينة ئزإإؤدح والتى ترفع علم لبنان القادمة من ميناء تاراجونا بأسبانيا والتى يبلغ طولها 77 مترا والغاطس 6 أمتار والعرض 15 مترا وذلك لتفريغ 2036 رأس ماشية حية بالميناء .

وجارى التنسيق بين الجهات المختصة بالميناء لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .