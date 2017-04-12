أخبار مصر - سماء المنياوي

وقعت الأستاذة الدكتورة مايسة شوقى – نائب وزير الصحة والسكان للسكان ـــ اليوم الاربعاء بروتوكول تعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف، يشمل خطة عمل العام المقبل، بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة لتنفيذ برنامج التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر الممول من الاتحاد الأوروبى.

واوضحت شوقي ان البروتوكول يهدف لدعم مهام المجلس القومي للطفولة و الامومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل ، والجمعيات الأهلية التي تشارك في حماية الطفولة، وتدريب العاملين فيها على تأهيل الطفل نفسيا واجتماعيا وحمايته من الخطر، ورفع الوعي لأساليب التربية الإيجابية.

واضافت أن المجلس يعني بوضع السياسات اضافة الي البدء في تجريب استراتيجية الطفولة والامومة في القاهرة الكبري إضافة إلى وضع خطة استراتيجية الطفولة المبكرة الي تشمل الألف يوم الأولى في حياة الطفل، حتي سن ست سنواتنا المجلس القومي للطفولة و الامومة يعني بحياة الطفل من سن يوم وحتى18 سنة.

واشارت الى انه يكون هناك تعاون كبير مع وزارة التضامن ممثلة في دور الحضانة ، والتي تطبق فيها المعايير المطلوبة، خاصة مع التوجه السياسي للدولة بضرورة التوسع في انشاء الحضانات لتمكين المرأة و ضمان رفاهة الاطفال.

واوضحت د.مايسة شوقي أن برنامج العمل يتضمن عددا من المحاور الهامة والتي تخدم الطفل والأسرة ، وتتمثل في توفير الدعم الفنى للجان حماية الطفولة بالمحافظات، وتوفير الدعم النفسي والقانوني لحالات الأطفال المعرضين للخطر، ودعم الجمعيات الاهلية بالمحافظات لتقديم الخدمات للاطفال وأسرهم، وتوفير دور آمنة للأطفال فى حالات الخطر البالغ، ورفع الوعي بأساليب التربية الايجابية.

ومن جانبه اوضح د. فازلول هاك نائب مدير منظمة اليونيسيف في مصر أن اتفاق المنظمة اليوم مع مجلس الطفولة والأمومة، هو جزء من اتفاقية اليونيسيف والحكومة المصرية، والتي يتم تجديدها كل 4 سنوات، وتهدف لدعم الطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل وحماية الأطفال المعرضين للخطر وقضايا منها ختان الإناث وذلك في 21 محافظة مصرية في كل ما يتعلق بالأطفال.

واضاف بأن حماية الأطفال جزء من عمل اليونيسيف، ويبرم أيضا بروتوكولات أخرى مع الوزارات والهيئات المعنية بكل ما يتعلق بتنشئة الأطفال وحمايتهم، ويمثل دعم اليونيسيف دعما فنيا وتقديم خدمات مباشرة من خلال الجمعيات الأهلية، وتدريب العاملين على آداء مهامهم.