أخبار مصر - سماء المنياوي

المرء في مصر يولد مصريا ويكتسب ديانته بعد ذلك. والضربات تزيدهم تلاحما…

هذا ما عبرت عنه الدكتورة نادية زخاري والمهندس محمد رجائي الطحلاوي محافظ اسيوط السابق في حديث خاص لموقع اخبار مصر.

الأصل عند الولادة مصري

دكتور مهندس محمد رجائي الطحلاوي محافظ اسيوط السابق في الفترة من يناير 1996 الى اكتوبر 1999 اكد في تصريح لاخبار مصر ان حادثي التفجير في طنطا والإسكندرية لم يمس فقط المسيحين بل المسلمين أيضا وأعرب عن رأيه ان الذين قاموا بتلك العمليات الإرهابية يخالفون الرسول الذي أوصى بقبط مصر.

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واكد في حديث حصري لمحررة اخبار مصر انه يجب الاهتمام بالبحث عن الدوافع النفسية والاجتماعية وراء هذا الحادث وليس التركيز فقط على النواحي الأمنية.

واوضح ان التعايش بين المسلمين والمسيحين في اسيوط على أفضل ما بكون لا توجد فتنة بينهم.

واضاف الطحلاوي ان الفتنة بين المسلمين والمسيحين مصطنعة واي خلافات بينهم ليس لها علاقة بالدِّين من قريب او بعيد.

ويرى ان الحل لن يكون بقتل الإرهابي فهذا تحقيق لرغبته التي زرعوها في وجدانه ولكن يجب ان يكون بالحوار ومحاولة تصحيح المفاهيم الخاطئة.

وطالب بتفعيل اكثر لدور الازهر وتغيير الخطاب الديني.

واكد ان الحل الأمثل يأتي من رجال علم الاجتماع الذين يجب ان يدرسوا كيفية تصحيح تلك المفاهيم.

ويؤكد محافظ اسيوط السابق ان الانسان في مصر يولد مصريا ثم يكتسب ديانه والديه سواءا مسلما او مسيحيا.

الضربات تزيد تلاحم المصريين

وبابتسامتها الرقيقة تعرب الدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي السابق في حديث حصري لموقع اخبار مصر عن قناعتها ان الحادث الإرهابي لا يمت للإسلام بصله فمبادئ الاسلام والمسيحية واحدة.

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وتطالب زخاري بترسيخ منذ الطفولة رقاقة لمعرفة دين الاخر المبادئ الجميلة والمشترك بينهما ويعرف كل فرد أعياد الدين الاخر عندها سيجد ان هناك تشابها كبيرا بين الدين المسيحي والإسلامي والفرق في الطقوس.

وترى ان ما حدث كان الهدف منه شق صف المصريين وهذا لم يحدث فالذي حدث هو لحمة اكثر حيث يتماسك المصريين مع الضربات اكثر.

وتضيف وزيرة البحث العلمي السابقة انها لا تتوقع تحقيق ذلك قريبا فهذا يحتاج تغيير مناهج وخطاب ديني وتغيير النفسيات الذي حدث فيها خلل.